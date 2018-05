Precipita per sei piani nel vano ascensore: morta una donna

Dramma a Roma, nel quartiere Nomentano. Una donna ha perso la vita dopo essere caduta nel vuoto nel vano di un ascensore. La tragedia è avvenuta intorno alle 15:30 di oggi, mercoledì 30 maggio, al civico 217 di viale Regina Margherita, altezza incrocio con via Nomentana.

Da accertare cosa abbia determinato l'incidente. Dopo un volo di sei piani, per la donna non c'è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con l'ausilio del Nucleo Saf Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

