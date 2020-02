Ragazza al 4° mese di gravidanza frustata con i fili elettrici, arrestato il compagno

Seviziata e costretta a prostituirsi dal compagno che non ha avuto riguardi neppure della creatura che portava in grembo. È una storia atroce quella portata alla luce dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo (Roma), una vicenda di degrado che nasce all'interno delle case popolari di Ciampino.

A denunciare le violenze è stata una ragazza italiana di 23 anni, al quarto mese di gravidanza, costretta a prostituirsi dietro minaccia del suo compagno che non esitava ad aggredirla e picchiarla ogni volta che la donna si rifiutava di assecondare le sue volontà.

Ragazza seviziata dal compagno a Ciampino: arrestato un 33enne

Quanto i carabinieri sono entrati nel loro appartamento hanno sorpreso l'uomo che stava ancora frustando la donna con alcuni fili elettrici. La giovane, dopo essere stata soccorsa, è stata subito trasportata in ospedale dove ha ricevuto le cure mediche, mentre l'uomo, un rumeno di 33 anni, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sfruttamento della prostituzione. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Velletri in attesa del processo.