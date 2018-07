Donna trovata morta in casa, il marito portato in caserma

Un'anziana di 85 anni è stata trovata morta in casa a Chiaravalle, in provincia di Ancona, con inferto un taglio profondo alla gola. A scoprire il decesso della donna è stato il marito, che al momento è interrogato in caserma dai carabinieri, ancora sul posto per i necessari rilievi. La donna è stata uccisa da un'arma da taglio e l'abitazione è completamente a soqquadro, riferisce AdnKronos.

Sarebbe stato proprio il marito a chiamare i soccorsi. Poco prima, intorno alle 10.45, era stato visto da alcuni vicini mentre attraversava la strada e si dirigeva verso il suo appartamento. Intanto la palazzina è piantonata dai militari ed a breve dovrebbero arrivare anche i Ris.