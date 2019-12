Anziana strangolata nel sonno, arrestato un 19enne: "Non so perché l'ho fatto"

"Non lo so perché l'ho fatto, qualcuno mi ha detto di fare così. Ho sentito di doverla uccidere". Si sarebbe giustificato così davanti ai carabinieri il 19enne accusato di aver ucciso, strangolandola nel sonno, una donna di 76 anni a Torvaianica, sul litorale romano. I fatti sono andati in scena in una villetta di via dei Gemelli in cui il giovane viveva insieme al padre, alla compagna dell’uomo e alla madre di lei.

È stato proprio il "genero" della vittima, 59 anni, a scoprire il cadavere dopo essersi alzato per andare al lavoro: l’anziana era distesa a letto e aveva una profonda ferita sotto l'arcata sopracciliare dell'occhio destro. Il 19enne, seduto accanto a lei, aveva gli abiti ancora sporchi di sangue. Sul terza nocca della mano destra, i carabinieri hanno poi riscontrato la presenza di una ferita compatibile con le lesioni subite dalla vittima.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe aggredito la donna nel sonno. La vittima sarebbe stata prima presa a pugni e poi strangolata. Il 19enne, interrogato dagli inquirenti, ha ammesso le proprie responsabilità, ma non sa dire perché ha commesso il delitto. Il ragazzo è stato arrestato per omicidio volontario e portato nel carcere di Velletri.