Torna a casa ubriaco e violenta la madre: la donna finisce in ospedale

Violentata dal figlio. Un episodio sconcertante quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in un piccolo comune della provincia di Roma. A denunciare l'accaduto è stata una donna romena di 58 anni. Secondo la vittima, ora ricoverata in ospedale, dopo essere tornato a casa ubriaco il figlio avrebbe abusato di lei minacciandola con un coltello.

Subiaco, donna violentata dal figlio: l'uomo si trova in carcere

Consumata la violenza la donna è scappata in strada ed ha chiesto aiuto. Allarmati dalle grida d'aiuto della donna sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Subiaco. La 58enne è stata trasportata in pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato i segni della violenza sessuale subita. L'uomo, 40 anni, è stato arrestato e adesso si trova in carcere.