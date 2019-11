Donna di 70 anni picchiata e violentata per undici ore: arrestato stupratore seriale

Un italiano 29enne di Lodi, con precedenti per droga, è stato arrestato con l'accusa di aver sequestrato, stuprato e rapinato una donna di settant'anni. Secondo i carabinieri, l'uomo sarebbe responsabile anche di altri episodi simili.

Come racconta MilanoToday, l'allarme è scattato quando verso le 9 del mattino di domenica 3 novembre la 70enne ha chiamato i carabinieri. Agli uomini del nucleo operativo, la donna ha raccontato di aver aperto sabato sera la porta di casa sua in zona Arco della Pace al giovane, che aveva risposto a un annuncio che lei stessa aveva pubblicato su un sito di incontri. Dopo aver pattuito la cifra per il rapporto sessuale che il giovane avrebbe dovuto versarle, i due si sarebbero spostati in camera da letto. L'atteggiamento del giovane, secondo la denuncia della donna, era sembrato inizialmente normale poi però avrebbe iniziato a fare uso di cocaina e si sarebbe letteralmente trasformato.

Dopo aver chiuso a chiave la porta e serrato le tapparelle, il 29enne le avrebbe tolto i tre cellullari e poi avrebbe iniziato a colpirla con schiaffi e pugni, minacciandola anche con un coltello e violentandola più volte durante la notte. L'incubo sarebbe durato undici ore, fin quando il 29enne non se ne sarebbe andato portandosi via i tre cellulari e 500 euro in contanti sottratti alla donna. La 70enne ha consegnato agli inquirenti il numero di cellulare che il 29enne le aveva lasciato e così i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità, confermata anche dal riscontro di una serie di "segreti" che il giovane aveva confessato alla donna durante la serata.

Ad arrestarlo però sono stati gli agenti della squadra mobile di Lodi, che lo hanno bloccato per una tentata violenza sessuale su una prostituta colombiana poche ore prima. Anche in questo caso il 29enne – che non ha un lavoro e vive solo a Lodi – aveva risposto a un annuncio online e aveva poi cercato di stuprare la donna minacciandola con un coltello.

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato poi sempre lui a violentare una prostituta romena in provincia di Cremona e sarebbe stato sempre lui a tentare di stuprare una donna di mezza età nel lodigiano.