Come vive una donna vittima di stalking: la video-denuncia

Esausta della situazione, si è fatta coraggio e con il cellulare in mano ha deciso di reagire e registrare tutto, incastrando così il suo stalker. Quello stesso uomo che evidentemente aveva deciso di lasciare e che, come ha raccontato lei stessa, aveva appena denunciato nella speranza di convincerlo a smettere.

Una ragazza ha documentato in un video - diffuso dalla Questura di Milano - le persecuzioni che per giorni e giorni è stata costretta a subire dal suo ex compagno. Nelle immagini, molto forti, si vede la vittima che sorprende l'uomo nelle scale del suo condominio, appostato proprio fuori dall'abitazione della ex.

"Bravo, ti ho pescato un'altra volta - dice la donna, con un tono di voce affannato e spaventato -. Vengo dalla Questura, ti ho appena denunciato. È inutile che ti incappucci, eri un'altra volta dentro casa mia. Questa - urla la signora - è violazione di domicilio".

"Sono stufa che mi pedini, sono stufa di trovarti sotto casa mia", continua la ex dello stalker, che prova a difendersi spiegando che "io volevo solo parlare con te". "Non ce la faccio più - dice ancora la donna -. Io non vivo più, è un incubo".

Proprio per aiutare le ragazze vittime di stalking e per cercare di "recuperare" gli stalker, giovedì la Questura di Milano e il Cipm - centro italiano per la promozione della mediazione - hanno firmato il protocollo d'intesa "Zeus".

L'accordo permetterà agli agenti di introdurre nei decreti di ammonimento “l’ingiunzione trattamentale”: un provvedimento che spingerà gli "aguzzini" a iniziare un percorso terapeutico per imparare a gestire le emozioni in un modo migliore, nella speranza che smettano di perseguitare le loro vittime.

