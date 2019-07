Annaffia i fiori in giardino: uccisa da una scarica elettrica insieme alla vicina

È una tragedia assurda quella avvenuta questa mattina a Nardò, in provincia di Lecce, dove due donne sono morte a causa di una scarica elettrica. I fatti sono avvenuti poco prima delle dieci in una villetta di via San Giuseppe da Copertino.

Nardò, due donne folgorate da una scossa elettrica: la ricostruzione

Stando a una prima e perziale ricostruzione, una delle due donne, la proprietaria dell’abitazione, stava annaffiando le piante in giardino quando si è imbattuta in un cavo elettrico scoperto. Improvvisamente, si è verificato un cortocircuito. La vicina di casa è accorsa immediatamente per aiutare la donna, ma la scarica elettrica le ha folgorate entrambe. Le due donne sarebbero morte sul colpo.

Altri due feriti

Non si conoscono ancora le generalità delle vittime. Ci sarebbero anche due feriti, un uomo e una donna, presenti sul posto al momento della tragedia. I due sono stati trasportati negli ospedale di Lecce e Copertino e non sarebberi in pericolo di vita.

(I soccorsi sul posto. Foto LeccePrima)