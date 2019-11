Il maltempo fa danni in tutta Italia: in Liguria le situazioni più critiche

Domenica di intenso maltempo sulla Liguria, in particolare nel levante della regione dove è in vigore l'allerta arancione. A Lavagna si è abbattuta una tromba d'aria, che ha causato diversi danni. A Sestri Levante il sindaco Valentina Ghio ha invitato i cittadini a non uscire di casa "se non strettamente necessario".

Il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero al momento danni a persone.

Allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi si sono verificati nel Ponente ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall'Arpal.

Ma il maltempo caratterizza tutta Italia: il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l'evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane per il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango. L'ordinanza dispone inoltre l'obbligo di tenersi lontano dai corsi d'acqua e di non sostare in auto nelle vicinanze di sottopassi e corsi d'acqua.

Il nubifragio che si è abbattuto sull'Irpinia comincia a far registrare i primi danni: a Santo Stefano del Sole le strade sono state invase dal fango. Il Genio Civile ha mandato le proprie squadre per avviare le operazioni di pulizia. Situazione delicata anche a Santa Lucia di Serino dove si registrano numerosi allagamenti.

Maltempo, le situazioni più critiche

Non solo Italia: anche la Francia è alle prese con una straordinaria ondata di maltempo e circa 100mila famiglie sono rimaste senza elettricità nella Francia sud-occidentale. I principali dipartimenti interessati dalla tempesta Amelie sono i Pirenei atlantici, le Landes, la Gironda e la Dordogna.