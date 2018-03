"Ciro" Mertens campione di solidarietà: il bomber del Napoli porta le pizze ai senzatetto

Dries Mertens dimostra ancora una volta di essere un campione anche fuori dal campo da gioco. L'attaccante belga del Napoli si è reso protagonista di tante iniziative di solidarietà, portate avanti quasi in incognito e senza farsi pubblicità.

Già lo scorso dicembre aveva comprato delle pizze Margherita e le aveva distribuite personalmente ai senzatetto della Stazione Centrale, come scrive Il Corriere del Mezzogiorno. "Vediamoci, compriamo pizze Margherita e le portiamo a chi ha fame e vive in strada. Fa molto freddo", aveva detto a due sui cari amici. Un gesto ripetuto tante altre volte, per aiutare i clochard in diverse zone di Napoli, anche in questi ultimi giorni di neve e gelo. La città ormai lo ha adottato e da tempo è stato soprannominato "Ciro".

Un aiuto concreto, in prima persona, ma lontano dai riflettori e dai selfie, quello di Mertenes, che spesso si è dedicato anche ai bambini. Come la piccola Aurora, la bimba malata di cancro a cui spesso fa visita o il bambino della Nuova Guinea che vide in una foto con indosso la sua maglietta con il numero 14 e si attivò per rintracciarlo e far avere alla sua scuola altre maglie e generi di prima necessità.



(L'artista di strada Omar Mohamed dedica la sua opera da madonnaro all'attaccante del Napoli Dries Mertens disegnandolo sul marciapide della centrale via Toledo a Napoli, 30 ottobre 2017. ANSA / CIRO FUSCO)

