Vento fortissimo, albero cade su un'auto: morti due ragazzi

Dramma oggi pomeriggio a Castrocielo, in provincia di Frosinone, dove una Smart è rimasta schiacciata sotto il peso di un grosso albero, in via Casilina. Due le vittime: si tratta di due uomini residenti ad Arce di 37 e 38 anni. Uno dei due è un imprenditore del settore creditizio e l'altro un suo stretto collaboratore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cassino e i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. L'incidente è avvenuto mentre imperversava un violento nubifragio, con forti raffiche di vento. Il tratto di strada vicino al bivio per il casello autostradale è momentaneamente interrotto: il traffico viene deviato su vie alternative. Tutti gli aggiornamenti su FrosinoneToday.

Giornata difficile quella di oggi sul fronte meteo (qui i dettagli e le previsioni). Italia travolta da pioggia torrenziale, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino-Alto Adige fino alla Campania. Il forte vento ha messo in crisi la città di Roma: sono tante le segnalazioni di alberi caduti nella Capitale, con molte strade che presentano rami caduti sulla carreggiata.