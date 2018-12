Francesca e Rocco, freddati nella tabaccheria a Davoli: in caserma l'ex della donna

E' stato rintracciato e portato in caserma, dove è sentito in queste ore dagli inquirenti, l'ex convivente di Francesca Petrolini di 53 anni uccisa ieri sera insieme al compagno Rocco Bava di 43 anni a Davoli in provincia di Catanzaro. Le due vittime sono state sorprese e uccise nella tabaccheria della donna. Francesca Petrolini è morta sul colpo mentre il suo compagno è spirato poco dopo all'arrivo dei soccorsi.

L'uomo, 67 anni, secondo quanto si è appreso, non aveva accettato la fine della relazione e aveva iniziato a compiere atti persecutori nei confronti di Francesca. Nei suoi confronti non sono stati emessi al momento provvedimenti di alcun tipo. E' il cognato della donna. Quando rimase vedova, Francesca Petrolini aveva iniziato una relazione con il fratello del marito, scrive Repubblica. Il feroce duplice omicidio è stato portato a termine con due armi, un fucile e una pistola calibro 7,65, secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Soverato. Le due vittime erano separate e avevano allacciato una relazione da pochi mesi.