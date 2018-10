E-distribuzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

L’intensificarsi della forte ondata di maltempo che, dalle prime ore di questa mattina, sta interessando tutta la penisola, ha provocato anche danni alle linee elettriche a causa della caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti, materiale divelto dalle intense raffiche di vento e allagamenti di cabine elettriche.

Le Regioni principalmente impattate sono Toscana (Province di Massa Carrara, Livorno, Lucca, Siena e Grosseto), Lazio (Province di Roma, Latina e Viterbo), Lombardia (Province di Brescia e Bergamo), Veneto (Province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza), Friuli Venezia Giulia (Provincia di Udine), Liguria (Province di La Spezia e Genova) e Sardegna (Province di Sassari e Sud Sardegna).

Il personale di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta operando per riparare le linee danneggiate. L’Azienda ha messo in campo oltre 10.000 persone tra risorse operative, tecnici e personale di impresa su tutto il territorio nazionale, mezzi speciali e gruppi elettrogeni con lo scopo di rialimentare i clienti nel minor tempo possibile. I tecnici dell’azienda stanno, inoltre, effettuando una serie di manovre in telecomando sulla rete elettrica per rialimentare i clienti rimasti senza energia. Altre manovre, sempre coordinate dai Centri Operativi, vengono invece effettuate sul posto dalle squadre di pronto intervento dell’Azienda.

E-Distribuzione è in costante contatto con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all’evolversi delle condizioni meteo. Gli interventi di E-Distribuzione sul territorio proseguiranno fino al pieno ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Gallery