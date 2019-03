Tir lumaca, il corteo degli autotrasportatori contro la chiusura della E45

Una lunga coda di tir da Perugia fino a Valsavignone, subito prima del viadotto Puleto, ancora chiuso al traffico pesante. Mentre la Uil dell'Emilia-Romagna e di Cesena e Legacoop Romagna chiamano alla mobilitazione, va in scena la prima protesta per la chiusura della E45.

La protesta è organizzata da Assotir Perugia che denuncia: "Non ci sarà nessuna riapertura per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, contrariamente a quanto annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, circa un mese fa".

Il corteo di camion partirà dalla stazione Total Erg di Lidarno, direzione nord, e raggiungerà Valsavignone-Pieve Santo Stefano e, invertendo il senso di marcia, si fermerà alla stazione di servizio di San Sepolcro.

Della manifestazione, fa sapere Assotir, è stata data preventiva comunicazione alle questure e prefetture di Perugia e Arezzo.

Con questa giornata di protesta gli autotrasportatori "vogliono dare visibilità ad una situazione di grande disagio che stanno vivendo sulla pelle delle loro imprese già da tempo". L'auspicio della categoria è "non solo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla vicenda ma ottenere una risposta coerente da parte del Governo, dopo gli impegni presi e, fino ad oggi, non mantenuti nei riguardi dei trasportatori". In ogni caso, e' la minaccia di Assotir, "qualora dovesse perdurare la chiusura della E45 e non si dovessero trovare soluzioni ragionevoli ed in tempi brevi, gli autotrasportatori hanno gia' comunicato di essere determinati ad assumere ulteriori e piu' incisive forme di protesta".