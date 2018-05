Elena muore in un incidente, la madre accusa: "Colpa delle maledette buche di Roma"

Non riesce a darsi pace Graziella Viviano. Sua figlia Elena Aubry è morta a soli 26 anni in un incidente stradale domenica, mentre viaggiava in direzione di Roma sulla sua honda Hornet lungo la via Ostiense. Secondo le ricostruzioni, l'unico veicolo coinvolto nel sinistro è quello di Elena, che avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro il guard rail e poi contro un albero. Elena è morta mentre percorreva una strada dall'asfalto disconnesso, piena di buche e radici sporgenti, come ricorda Lorenzo Nicolini su RomaToday. Potrebbe essere stata questa la causa dell'incidente come successe nel 2016 a Luca Miozzi, morto il giorno di Santo Stefano del 2016 a soli 17 anni, sbalzato dalla sua moto lungo via Cristoforo Colombo.

Su Facebook Graziella Viviano punta il dito proprio contro "le maledette buche di Roma".

Elena non c'è più. Per un'inspiegabile e assurda situazione, per un assurdo incidente, per le maledette buche di Roma mia figlia non c'è più. E' andata via con tutta la sua voglia di vivere, i suoi sorrisi, la sua caparbietà e la forza dirompente dei suoi ventisei anni. Vi prego, ricordatela nelle vostre preghiere. Era un cuore generoso e chi l'ha conosciuta lo sa

Tanti i ricordi sui social degli amici di Elena, ex studentessa del liceo Hegel che ora frequentava l'università di RomaTre: amava gli sport estremi, la moto e il paracadutismo. “Tanta complicità, tanto amore. Purtroppo c'è stata anche tanta rabbia. Ma dopo tempo, siamo ritornate anche se solo per poco, le due ragazzine di una volta. Non riesco a capire perché sia successo a te”, scrive Laura. Mentre il fratello Marco, il più grande, scrive un semplice e infinito “ti voglio bene sorella”.

