Eleonora, scomparsa in vacanza: il marito chiede aiuto per ritrovarla

Eleonora Contin, 34enne originaria di Chiavenna in provincia di Sondrio, è scomparsa dopo un'immersione subacquea. Di lei non si hanno notizie dal 25 agosto scorso: la donna risulta dispersa nelle acque della barriera corallina del Mozambico, nell'Oceano Indiano. Eleonora, durante un'immersione in mare, all'improvviso è svanita. Con lei il marito Matteo Gobbi, che quando è riemerso ha lanciato l'allarme.

Scomparsa Eleonora Contin: l'appello del marito

Nella speranza di ritrovarla, il marito, che si trovava con lei, ha lanciato un appello (qui il link) per una raccolta fondi al fine di finanziare le ricerche tramite l'utilizzo di elicotteri e l'impiego di sommozzatori, non essendoci nello Stato africano un organismo in grado di prestare soccorso in mare.

Eleonora Contin, che vive a Milano e fa parte dell'orchestra sinfonica "la Verdi", si era immersa con il marito in mare alle 9 ora locale del 25 agosto e, secondo il racconto dell'uomo, c'era una forte corrente in acqua quando i due hanno raggiunto la barriera corallina.