Voto di scambio e corruzione: coinvolti anche candidati del centrodestra alle elezioni

Voto di scambio, corruzione e traffico di rifiuti: si tratta delle ipotesi di reato sulle quali sta indagando la procura di Napoli in un'inchiesta che vedrebbe coinvolte almeno 10 persone, tra cui alcuni esponenti politici del centrodestra quasi tutti in lista per le elezioni del prossimo 4 marzo.

Secondo quanto si apprende, nelle indagini pare sia coinvolta anche la società Sma, in house della Regione Campania che si occupa di prevenzione e contrasto degli incendi e di ambiente.

L'ipotesi di reato più grave è quella di "corruzione aggravata dall'articolo 7, per aver agevolato cioé un clan" si legge nel decreto di perquisizione eseguito dallo Sco e dalla Squadra mobile partenopea.

Da accertare se il versamento di centinaia di migliaia di euro si sia concretizzato o sia rimasto una promessa. L'attenzione dei pm è puntata su un imprenditore che sarebbe legato a doppio filo alla camorra dell'hinterland napoletano.

Perquisiti gli uffici di Luciano Passariello

Come riporta Napoli Today sono stati perquisiti gli uffici del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luciano Passariello, candidato alla Camera nel collegio di Secondigliano: ieri aveva accompagnato Giorgia Meloni nel suo tour elettorale a Napoli. Perquisizioni anche per Agostino Chiatto, esponente politico di destra e dipendente Sma.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Melillo e dall'aggiunto Giuseppe Borrelli, è dei pm Sergio Amato, Ivana Fulco, Celeste Carrano, Henry John Woodcock e Ilaria Sasso del Verme.

