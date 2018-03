Era in sella alla sua bici poi il dramma: bimbo di 10 anni soccorso in eliambulanza

Un bambino di 10 anni è stato trasportato in eliambulanza presso il policlinico Umberto I di Roma dopo un grave incidente avvenuto nel centro storico di San Pietro Infine. Il ragazzino era in sella alla sua bicicletta quando, forse per un guasto ai freni, è finito contro un muro, sbattendo violentemente la testa.

Come riporta Caserta News sul posto è giunta immediatamente una ambulanza ma, vista la gravità delle ferite riportate, è stato chiesto l’intervento di un elicottero per trasportare il bambino al policlinico della capitale.

Segui gli aggiornamenti sul sito del quotidiano locale del network Citynews