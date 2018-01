"Salviamo la piccola Elisa", l'appello on line fa centro: trovato un donatore

La piccola Elisa ha trovato un donatore. Non è un gemello genetico, ma si ratta di un donatore compatibile circa al 90%. La bambina, di soli tre anni, è affetta da una rara forma di leucemia infantile e da mesi è ricoverata al Bambin Gesù di Roma in attesa di un trapianto che potrebbe salvarle la vita.

Nei mesi scorsi l'appello on line per trovare un donatore compatibile è stato supportato anche da Paolo Conte, Fiorello, Umberto Tozzi e Anastacia: i centri trasfusionali sono stati inondati di richieste e alla fine, nelle scorse ore, è stato finalmente individuato un profilo compatibile con il suo.

A darne notizia la pagina Facebook "Salviamo Elisa" che con il tempo è diventata una comunità con più di 50mila fan e un obiettivo molto ambizioso: invitare il maggior numero di persone a sottoporsi alla tipizzazione, un semplice esame del sangue che permette di ricavare il "proprio profilo", ed entrare nel registro dei donatori di midollo osseo. La notizia è stata confermata dal papà a Today.it

"Salviamo Elisa": il post su facebook

"Finalmente Elisa ha il suo donatore - si legge nel post condiviso sulla bacheca della pagina 'Salviamo Elisa' - Non è un gemello genetico, come tutti speravamo, ma è un donatore compatibile circa al 90%. Attualmente la piccola si trova in una cameretta sterile e sta affrontando una chemio preparatoria che la porterà a breve verso il trapianto".

"Il papà Fabio, la mamma Sabina e il team della pagina, ci tengono a voler ringraziare tutti. Grazie a tutti coloro che hanno diffuso il messaggio di speranza, a chi ha sostenuto la causa nelle proprie bacheche, a chi ogni giorno ci ha riempito di baci, coccole e frasi affettuose. Grazie a chi è andato a tipizzarsi facendoci capire che basta poco per aiutare, che basta poco per salvare una Vita. Grazie anche a chi non ha potuto donare con la goccina di sangue, ma che ha donato con la voce del cuore".

La pagina Facebook, secondo quanto spiegato in un altro post, è nata da una intuizione del papà della piccola, Fabio: "Nulla arriva al cuore come il sorriso di una bambina".