Elisa Pomarelli, una fiaccolata per sperare ancora: "Massimo, riportacela a casa"

In tanti sono scesi in piazza giovedì sera: per dimostrare tutta la vicinanza alla famiglia di Elisa Pomarelli, sperando in una svolta nelle indagini. Lo raccontano Emanuela Gatti e Leonardo Trespidi su IlPiacenza.

"Elisa è viva: la sento viva. Non penso che le abbia fatto del male, anche se lo sta facendo in questi giorni, non credo che sia arrivato a tanto, ossia ad ucciderla. Elisa è nel cuore di molte persone: era una persona gentile, buona, sincera che credeva molto nell'amicizia e forse è stata delusa anche da questo: sono parole di Maria Cristina Dal Capo, la mamma di Elisa, scomparsa dal 25 agosto insieme all'amico Massimo Sebastiani dal 31 agosto accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

Fiaccolata per Elisa Pomarelli: 500 persone in piazza

Erano all'incirca 500 le persone che si sono riunite nella serata del 5 settembre a Borgotrebbia per una fiaccolata organizzata da chi le vuole bene. Familiari, amici e cittadini che torce in mano hanno cantato le canzoni di Ligabue, che a Elisa piacevano tanto. La speranza è che Elisa sia viva. «Il tuo papà non ha perso la speranza - dice Maurizio -, spero di vederti presto e abbracciarti. Siamo tutti con te. Sono un papà disperato». «Lei diceva che Massimo era un bravo ragazzo, mia figlia si trovava bene con lui. Nell'ultimo periodo era più insistente nei messaggi ma non ci abbiamo mai fatto caso, nessuno poteva immaginare», ha poi detto la mamma.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Debora: "Siamo sostenuti da molte persone, ne siamo felici. Massimo ci aiutava, era una presenza maschile positiva. Anche quando a Capodanno, che abbiamo trascorso insieme, abbiamo fatto un incidente in auto, lui ci ha aiutato per tutta la notte è stato in ospedale e ci ha portato a casa. Forse con il senno del poi forse era meglio non averlo conosciuto".

Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani: ultime notizie sulle indagini

Si attendono novità anche sul fronte delle indagini: le telecamere che puntano sulla strada possono aver catturato Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli in auto, quelle invece poste sull'angolo del tetto della ditta dove lui lavorava (LmMortari), che pare puntino verso il retro della proprietà del tornitore a Campogrande di Carpaneto, potrebbero aver filmato qualcosa accaduto nel pollaio, scrive Gatti su IlPiacenza.

Proprio lì i carabinieri del Ris hanno infatti passato ore alla ricerca di qualche elemento e dove sono state trovate tracce di bruciato in un canale di scolo. Tutti i video delle telecamere sono stati acquisiti, ma forse è la videocamera che punta proprio sul pollaio, anche se distante, ad aver catturato qualcosa su cui stanno indagando. I Ris stanno sicuramente stanno scandagliando ogni fotogramma per capire se e cosa è accaduto: Massimo potrebbe essere arrivato al pollaio in auto, la strada c'è ed è agibile, e poi potrebbe essere accaduto qualcosa prima che i due sparissero: Elisa dal primo pomeriggio, lui dalla tarda serata del 25 agosto. Sono passati più di 10 giorni, e il mistero è ancora fitto.