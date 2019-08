Elisa e Massimo scomparsi: si indaga per omicidio e occultamento di cadavere

Di loro non si hanno tracce da domenica 25 agosto. Elisa Pomarelli, 28enne di Borgotrebbia, e Massimo Sebastiani, 45 anni, sembrano svaniti nel nulla. Eppure gli inquirenti potrebbero esser vicini a una svolta. Se fino a pochi giorni fa si procedeva per sequestro di persona, dal 31 di agosto invece la procura ha aperto un fascicolo senza indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani scomparsi: le ultime notizie

A ciò avrebbero portato una serie di elementi raccolti e analizzati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza, da quelli dall'Aliquota Operativa di Fiorenzuola e da quelli di Carpaneto, coordinati dal sostituto procuratore Ornella Chicca, in questi sei lunghi giorni di ricerche serrate e senza sosta.

Oggi nei boschi tra Veleia e Carignone i cani avrebbero portato ad un giaciglio improvvisato realizzato con alcune foglie di fico e rami: lì i cani hanno segnalato tracce di Massimo Sebastiani. A cercare il tornitore 45enne innamorato della giovane piacentina sono in centinaia. Nelle prossime ore si metteranno in campo ulteriori uomini e mezzi.

"Oggi le forze dell'ordine hanno voluto parlare con noi amici e volontari – scrive in un post su Facebook un’amica di Elisa -. Ci è stato detto che l'unica cosa che possiamo fare che sia veramente utile è reperire informazioni certe su rifugi, cave, anfratti e simili presenti nel territorio in cui si sta spostando il campo base, ossia nei pressi della sede della Proloco sul confine tra i comuni di Morfasso (Caragnone) e Lugagnano".

La richiesta di censire in qualche modo questi luoghi farebbe pensare che secondo gli inquirenti Massimo Sebastiani, scomparso il 25 agosto così come l’amica Elisa Pomarelli, potrebbe essere fuggito e aver ricavato un riparo di fortuna in un nascondiglio nel bosco.