"Massimo Sebastiani potrebbe essere armato": si attende la svolta nelle indagini

Le indagini vanno avanti, spedite. Massimo Sebastiani è un uomo in fuga. Dal 25 agosto scorso nessuna traccia di Elisa Pomarelli. L'uomo da 48 ore è formalmente indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e dunque è considerato, pericoloso, motivo per cui si è deciso di interrompere l'impiego per le battute di volontari, protezione civile, vigili del fuoco. In vista c'è un nuovo sopralluogo del Ris dei carabinieri, alla ricerca di tracce nella casa, nell'auto e nel cortile di Sebastiani, a Campogrande di Carpaneto.

"Elisa potrebbe esser stata fatta sparire nei dintorni della casa di Massimo Sebastiani?". Secondo i primi rilievi del Reparto investigazioni scientifiche - raccontano Trespidi e Gatti su IlPiacenza, molti elementi farebbero credere che proprio lì sia accaduto qualcosa di brutto alla Pomarelli. Oggi i nuovi accertamenti del Ris si concentreranno soprattutto nel pollaio dove sarebbero state rinvenute tracce di combustione.

Saranno rilievi irrepetibili che necessiteranno della presenza sul posto dell’avvocato difensore di Sebastiani, Mauro Pontini, nominato dalla Procura. Saranno presenti anche il pm Ornella Chicca, titolare dell’indagine; gli avvocati nominati dalla famiglia di lei, oltre ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza, quelli della Compagnia di Fiorenzuola e della Stazione di Carpaneto che stanno seguendo le indagini. Le squadre di ricerca potrebbero tornare operative solo con l’aggiunta di carabinieri armati e pronti ad affrontarlo qualora fosse necessario

"Massimo Sebastiani potrebbe essere armato"

Massimo Sebastiani potrebbe essere armato, di un arco o di una balestra. Sarebbe stato troppo rischioso far proseguire dei civili nei boschi. Secondo alcune indiscrezioni emergerebbe che all’interno del bagagliaio di Sebastiani, quella con cui ha girato per tutto il pomeriggio di domenica per costruirsi un alibi, siano state trovate tracce organiche che potrebbero ricondurre alla sua amica, con la quale era uscito a pranzo otto giorni fa e che poi è sparita nel nulla.

I conoscenti di Elisa non si danno pace: "Secondo noi quando è andato a fare benzina, quarantacinque minuti dopo essere uscito dal ristorante di Ciriano, avrebbe potuto averla benissimo nel baule". Quella discesa dall’auto quasi in corsa mentre spegneva il motore, la mano appoggiata al portabagagli. "Si vede che era agitato" e se ne era accorto anche il titolare della TotalErg sulla Provinciale: "Era di fretta, continuava a guardare la “pistola” della pompa". Cosa sia successo quel pomeriggio è ancora un mistero senza soluzione.

Il fermo immagine tratto da RaiNews24 mostra Massimo Sebastiani, 45 anni, scomparso da quasi una settimana insieme alla sua amica Elisa Pomarelli, 28 anni, mentre viene ripreso dalle telecamere di un'area di servizio di Carpaneto nel pomeriggio di domenica scorsa.

Alcuni hanno detto in questi giorni di ansia e ricerche che l'uomo era invaghito della ragazza, e che la definiva la sua fidanzata, mentre persone vicine a lei hanno assicurato che da parte di Elisa non c'era alcun legame sentimentale. In questi giorni si sono moltiplicati gli appelli di entrambe le famiglie, ma tutti sono caduti nel vuoto, mentre è cresciuta la preoccupazione. Sebastiani è stato descritto come una persona amante della vita nei boschi, probabilmente capace di costruirsi rifugi in zone inaccessibili e proprio per questo sono state ispezionate anche cavità naturali e vecchie miniere nella montagne dagli speleologi del soccorso alpino. Invano.