Centinaia di email e messaggi hard: finisce l'incubo del sindaco, stalker in manette

Sembra finito l'incubo di Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo (Padova).

Dopo mesi di indagini le forze dell’ordine hanno individuato la persona che mandava centinaia di lettere, email, regali, foto e messaggi hard al primo cittadino.

L'uomo, un 50enne residente a Monaster in provincia di Treviso, è stato arrestato dalla polizia e ora sarebbe ai domiciliari.

La persecuzione ai danni della Venturin è durata tre lunghi anni. In casa - scrive TrevisoToday - gli agenti hanno trovato anche una pistola con la matricola illeggibile. Adesso la palla passa alla procura di Padova. Per tre anni il sindaco è stata stalkerizzata, con tanto di regali recapitati in comune e poi nella sua abitazione. Il blitz è scattato nei giorni scorsi, dopo le indagini portate avanti dalla polizia postale e ora per il sindaco Venturini l’incubo è terminato.