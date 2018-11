Carabiniere morto: a poche ore dai funerali fermato il ladro inseguito dal militare

Braccato dai carabinieri che gli davano la caccia in maniera incessante da 48 ore, si è costituito l'uomo ritenuto il ladro che martedì sera il vicebrigadiere Emanuele Reali stava inseguendo quando è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Caserta.

L'uomo - un 24enne di Napoli - si è presentato, ieri sera, con il suo avvocato di fiducia al Comando Provinciale dell'Arma in via Laviano a Caserta, la caserma dove prestava servizio il 34enne Reali. Qui è stato sottoposto a fermo, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e morte come conseguenza di altro reato. Il 24enne è considerato dagli inquirenti l'ultimo membro della banda che martedì mattina è entrata in azione in via Alfieri, tra Caserta e San Nicola la Strada. Due persone furono fermate subito dopo un inseguimento all'interno di Parco La Selva, mentre altri due scapparono. Le indagini andarono avanti per tutta la giornata, fino alle 19 di martedì, quando i due ricercati furono avvistati fuori ad un bar in via Ferrarecce. Uno fu bloccato immediatamente, l'altro tentò la fuga verso la ferrovia, inseguito dal vice brigadiere di Bellona Emanuele Reali, che nel tentativo di fermarlo è stato investito dal treno Piedimonte-Caserta che era in transito proprio in quegli istanti.

Oggi sono previsti i solenni funerali del vicebrigadiere, alle ore 15 nel comune di Piana di Monte Verna (Caserta). Annunciate le presenze del ministro della Difesa, Trenta, e del comandante generale dell'Arma, Nistri.