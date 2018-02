Una delegazione di lavoratori dell'Embraco è arrivata nella sala stampa del Festival di Sanremo per leggere un comunicato e lanciare un appello anche ai conduttori affiché vengano accesi i riflettori sulla loro vicenda: l'azienda di Riva di Chieri controllata dalla Whirlpool è in via di chiusura e 500 dipendenti rischiano di perdere il posto.