Anziano trovato morto in fondo a una voragine al centro della strada

Il cadavere di un anziano è stato ritrovato in una voragine aperta al centro di una strada a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso, provocata da un cedimento nell'asfalto a causa delle forti piogge nel 2016 e da allora oggetto di un braccio di ferro da Comune e privati per risolvere la questione.

Ancora non sono chiare le modalità del tragico incidente ma, come scrive Andrea Barsanti su GenovaToday, l'ipotesi principale è che il pensionato, residente nella zona, sia caduto accidentalmente nella voragine di via Berno, protetta da transenne ma priva di jersey. Il ritrovamento di un paio di pantofole poco distante, però, lascia aperto anche lo scenario del gesto volontario.

A trovare il cadavere è stato l'infermiere che si prendeva cura dell'anziano, affetto da gravi problemi di deambulazione, che non vedendolo a casa è uscito a cercarlo. La vittima è Emilio Quinto, 87 anni.

I residenti di via Berno intanto protestano per la mancata messa in sicurezza della strada e della buca, aperta ormai da sette anni: una prima voragine si era infatti creata in seguito alla piena del rio Rovare, durante i giorni dell'alluvione del 2011, uno dei due rii che scorrono sotto strade e palazzi della zona.

