In viaggio in moto con gli amici per festeggiare il compleanno: muore in un incidente

Era partito insieme agli amici per festeggiare i 50 anni con un viaggio in moto coast to coast negli Stati Uniti ma quel viaggio si è trasformato in tragedia. Enrico Marafatto, noto architetto mestrino, è morto in un incidente stradale mentre si trovava nella contea di Santa Barbara, in California.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. La notizia della morte del professionista si è sparsa rapidamente a Favaro Veneto, dove Marafatto condivideva il suo stuidio con un socio in via Monte Cervino. Marafatto era originario proprio di Favaro Veneto, poi si era trasferito a Mestre.

Professionista stimato, Marafatto era consulente urbanista per la Fondazione Querini Stampalia e aveva partecipato a numerosi e importanti progetti per lo sviluppo del terrirorio. In tanti in queste ore si sono stretti attorno ai famigliari del 50enne, in attesa che si chiariscano le date per il rimpatrio della salma e delle esequie.

La notizia su VeneziaToday