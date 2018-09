Polmonite killer, l'epidemia fa paura: salgono a due i morti per legionella

È stata una polmonite causata dal batterio della legionella a provocare la morte di Antonio Mandelli, 82 anni imprenditore brianzolo originario di Lecco ricoverato giovedì scorso all'ospedale di Desio dove è spirato nel primo pomeriggio di sabato.

Quella dell'imprenditore lecchese è la seconda morte accertata per legionellosi dopo quella di una 61enne spirata lo scorso giovedì 6 settembre 2018 in una clinica torinese. La struttura ospedaliera ha segnalato il caso alle autorità competenti, che dovranno accertare dove avesse contratto il batterio-killer.

Il dato incontrovertibile è quello dalla continua crescita degli accessi ai pronto soccorso dei presidi ospedalieri del Nord Italia per polmoniti.

Un ragazzo di 29 anni, bresciano, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza. Il giovane nella notte di martedì 4 settembre si era presentato con i classici sintomi della patologia al pronto soccorso di Gavardo (Brescia) ed è stato poi trasferito a Monza in quanto la struttura bresciana non sarebbe stata in grado di garantire il corretto trattamento della malattia.

Salgono a 250 i casi di polmonite registrati dal 2 al 9 settembre in circa 20 comuni bresciani e in altri 7 tra il Mantovano e il Cremonese. L'agente patogeno non è stato ancora individuato, ma, secondo l'assessore regionale Giulio Gallera, si tratta certamente di polmonite batterica "perché sono in aumento i casi di legionella, almeno 12 quelli accertati".

Legionella, due decessi e 12 casi confermati

La legionella non si propaga bevendo acqua o per contagio tra persone: "Non c’è nessun motivo per chiudere le scuole" afferma Gallera, facendo il punto sull’allarme polmonite, precisando inoltre come "la curva epidemica è in calo; è stato un evento anomalo e particolare" che ha riguardato in particolare pazienti con oltre 60 anni di età o con quadri clinici compromessi".

Che cosa è la legionella

La Legionellosi è un'infezione, causata da un batterio chiamato 'Legionella', che colpisce l'apparato respiratorio e può manifestarsi con una grave forma di polmonite. Insorge bruscamente dopo un periodo di incubazione di 2-10 giorni e può essere accompagnata da temperatura corporea elevata, dolori addominali, diarrea, vomito, confusione mentale, delirio. La maggior parte degli individui sani resiste alla malattia,ma il rischio di acquisizione è correlato alla suscettibilità individuale del soggetto esposto, alla concentrazione e al tipo di Legionella, al tempo di esposizione.

La Legionella è un microrganismo molto diffuso in natura, in ambienti di acqua dolce (laghi e fiumi, sorgenti termali, ambienti umidi in genere). Da qui, la Legionella attraverso le reti di distribuzione dell'acqua potabile nelle città, dove può essere presente in bassa concentrazione, può colonizzare gli ambienti idrici artificiali come gli impianti idrici dei singoli edifici, grandi impianti di climatizzazione (torri evaporative e di raffreddamento), vasche idromassaggio, fontane, e così via. Quando tali sistemi sono scarsamente manutenuti, si possono creare condizioni di proliferazione del batterio, che può raggiungere anche concentrazioni molto elevate.

La malattia si può acquisire respirando l'aerosol formato da acqua contaminata. La produzione di aerosol può avvenire attraverso l'uso di rubinetti o docce, i cui circuiti siano colonizzati dal batterio. Le grandi epidemie sono tuttavia spesso causate dalle emissioni di aerosol, diffuso anche a lunga distanza, da torri evaporative o di raffreddamento, non adeguatamente pulite e disinfettate in cui l'acqua di raffreddamento è contaminata da Legionella. La malattia non si contrae bevendo acqua contaminata e neppure per trasmissione da uomo a uomo.

Come precisato dall'Agenzia di Tutela della Salute non esiste alcun tipo di rischio per l’utilizzo dell’acqua alimentare e non sussiste alcuna restrizione al normale svolgimento dell’attività nelle varie comunità (scuole, luoghi di lavoro). Esistono però delle regole igieniche da rispettare per ridurre il rischio di contagio. Il decalogo è stato diffuso dall'Ats e dai comuni colpiti dall'epidemia.

Polmonite, le raccomandazioni principali