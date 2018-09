Epidemia di polmonite, ormai i casi sono 500: potrebbe non essere solo legionella

In un solo giorno si sono registrati 17 nuovi casi di polmonite tra Brescia e la Brianza, mentre cresce la preoccupazione per una epidemia che ha portato già a quasi 500 ricoveri. E se è stata scagionata la Cartiera di Montichiari come sede di incubazione della legionella (nelle torri di raffreddamento non è stata trovata traccia del batterio della legionella) si apre un vero e proprio caso: le indagini sono a un punto morto e si dove ripartire da zero per trovare la causa dell'epidemia che ha causato la morte di 5 persone, due delle quali di casa a Remedello. Se non è la legionella, cosa fa ammalare le persone della Bassa Bresciana?

Solo 45 delle 485 persone colpite dalla polmonite batterica sono risultate positive a tale batterio. Dati e numeri alla mano, le autorità sanitarie ora ampliano la ricerca: la legionella potrebbe non essere l'unico germe responsabile dell'epidemia.

Come spiega Brescia Today nelle prossime ore si avranno i risultati definitivi anche delle altre due aziende inserite in un primo momento nella lista dei presunti colpevoli, le Acciaierie di Calvisano e la Gkn Wheels.