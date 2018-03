Professore trovato mummificato in casa: l'eredità andrà alla sorella

Andrà alla sorella l'eredità di Lelio Baschetti il professore trovato mummificato lunedì scorso nella sua casa di Venezia. Era morto da sette anni (lo si presume dalla data dell'ultimo prelievo bancomat) senza che nessuno se ne accorgesse.

Con la sorella Baschetti non parlava da molti anni a causa di alcuni vecchi dissidi. Il cadavere di Baschetti è stato trovato dai carabinieri, dopo la segnalazione di un vicino di casa. La salma, mummificata, è stata rinvenuta stesa su una brandina, in una casa immersa nella sporcizia e nel degrado.

La sorella risulta l'unica parente in vita del docente, che ha insegnato all'istituto Duca degli Abruzzi di Treviso. Dunque erediterà la casa del fratello, che si trova nel centro di Venezia, in una zona dove vivono molti studenti.

Nel corso degli anni l’Inps, anche dopo la cancellazione del professore dall’anagrafe comunale, avrebbe continuato a pagare la pensione (in totale circa 80mila euro) che ora però dovrebbero essere posti soto sequestro. Intanto la Tac ha confermato la morte per cause naturali.