Eruzione Etna, ancora scosse nella notte: riapre l'aeroporto di Catania

Dopo l'improvvisa eruzione del vulcano Etna, avvenuta lunedì 24 dicembre, è stato riaperto, anche se con limitazioni operative, l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Proprio la giornata della Vigilia di Natale il traffico aereo ha subìto numerose chiusure a causa dell'attività eruttiva del vulcano siciliano, accompagnata da moltissime scosse di terremoto: l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato 130 scosse in 24 ore. Da questa mattina la situazione sembra tornata sotto controllo, con l'aeroporto pronto a riaprire a pieno regime.

Eruzione Etna, riaperto l'aeroporto Fontanarossa

Nella mattina di oggi, martedì 25 dicembre, lo scalo siciliano è stato riaperto parzialmente in un primo momento, ma tornerà operativo al 100% a partire dalle 13: a quell'ora saranno riaperti tutti i settori dello spazio aereo. La decisione è stata presa dall'unita di crisi riunita alle 11:30, poiché dalle 8:32 l'Ingv non ha più registrato scosse sismiche sul vulcano. Per avere maggiori informazioni sui voli e gli orari è possibile consultare il servizio 'live' presente sul sito dell'aeroporto Fontanarossa di Catania.

Eruzione Etna, ancora scosse nella notte

Nella notte è continuato lo sciame sismico che ha avuto inizio con l'eruzione dell'Etna, con la zona di Zafferana Etnea che è stata quella maggiormente interessata dalle scosse. Da mezzanotte le scosse registrate dall'Ingv sono state almeno sei: quattro con epicentro nei pressi di Zafferana Etnea e due nei pressi di Regalna, sempre in provincia di Catania. L'Intensità di queste sei scosse sismiche è stata tra la magnitudo 2.5 e 2.9, in diminuzione rispetto ai fenomeni registrati ieri, con alcuni terremoti che hanno toccato anche la magnitudo 4.