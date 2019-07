Stromboli, lotta agli ultimi focolai: turisti in fuga dopo l'eruzione

Fuga da Stromboli dopo l'esplosione del vulcano che ha scatenato il panico sull'isola siciliana, provocando anche la morte di Massimo Imbesi, un 35enne originario di Milazzo, in provincia di Messina. Nelle ultime ore molte persone, soprattutto turisti, stanno lasciando l'isola, sia per il timore di rivivere ancora quell'esperienza traumatica come quella di ieri, tra incendi provocati dal magma e interventi di soccorso. Ginostra, meno riparata rispetto alla piazza di Stromboli, ha subìto danni importanti e in una settantina sono stati già evacuati da ieri pomeriggio. In giornata potrebbe anche essere disposta l'autopsia di Imbesi. Secondo i vigili del fuoco la causa della morte potrebbe essere asfissia ma si attendono accertamenti più probanti.

Come racconta Antonio Caffo su MessinaToday, i vacanzieri, molti tedeschi, hanno paura. In prefettura è stata attivata l'Unità di crisi. Non c'è un ordine di evacuazione ma è ovvio che l'ansia si fa sentire tra i residenti di Stromboli.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Stromboli, vigili del fuoco ancora a lavoro

Sono ancora al lavoro vigili del fuoco e Canadair sullo Stromboli per spegnere gli ultimi focolai provocati dalla violenta eruzione del vulcano con il lancio di lapilli lavici incandescenti che hanno innescato il fuoco tra la vegetazione e i canneti. Gli aerei stanno operano sulle zone meno accessibili dell'isola dell'arcipelago delle Eolie. Emergenza finita che si riavvia alla normalità anche per gli abitati di Stromboli, sono rimasti molti residenti e pochi turisti: la stragrande maggioranza degli 'ospiti' ha preferito lasciare l'arcipelago con traghetti e aliscafi diretti a Milazzo.

Il sindaco di Lipari: "Ginostra sembra una zona di guerra"

''Ginostra sembra una zona di guerra, è l'area più colpita, completamente ricoperta da detriti e pomice nera''. A dirlo è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte da Stromboli e Ginostra dopo l'eruzione che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Milazzo. Nella notte ci sono state piccole scosse, avvertite dalla popolazione ma che non hanno creato danni. ''La situazione è sotto controllo dice il primo cittadino - e sta tornando lentamente alla normalità ma c'è ancora molta paura e preoccupazione''. Durante la notte un vasto incendio ha tenuto in apprensione gli abitanti di Stromboli.

''Era comunque lontano dal centro abitato'' precisa il primo cittadino. Intanto a Ginostra, da ieri al buio, è stata ripristinata l'energia in metà del paese. ''I tecnici di Enel sono di nuovo al lavoro stamattina per cercare di normalizzare la situazione''. A Ginostra in tanti, soprattutto i residenti, hanno preferito, però, non lasciare le loro case. ''Non ci sono state evacuazioni, abbiamo messo a disposizione diversi mezzi per chi volesse allontanarsi volontariamente dalle isole. Per garantire la loro tranquillità più che per un reale pericolo per la loro incolumità'', conclude il sindaco.

"Dall'alba a spalare detriti"

"Dall'alba siamo tutti impegnati a spalare detriti che raggiungono anche i sei-otto centimetri di altezza". Così Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra la frazione più colpita dalla violenta esplosione che si è registrata ieri pomeriggio a Stromboli causando la morte di un giovane escursionista di Milazzo e il ferimento di un altro, un turista brasiliano.

"Durante la notte che è stata relativamente tranquilla - dice Giuffrè - abbiamo avvertito piccole scosse ma niente di più".

Ieri Giuffrè dopo lo scoppio e il terrore ha subito portato al sicuro la moglie e i due gemellini che hanno trascorso la notte a Milazzo. "Per ora preferisco che stiano al sicuro - dice - se ci fosse un allarme sarebbe difficile scappare con due bimbi piccoli".

Eruzione Stromboli, i precedenti

Due esplosioni, le più forti mai registrate dal 1985, poi il fuoco e l'immensa coltre di fumo seguita da una pioggia di lapilli incandescenti. La tragedia avvenuta ieri pomeriggio sullo Stromboli, con la morte di una guida escursionista di origine milazzese, riporta alla memoria altri eventi che hanno lasciato il segno sull'isola. Il vulcano, infatti, non è nuovo ad avvenimenti straordinari che ogni volta però creano il panico a residenti e turisti.

Nel 2007, l'ultimo episodio degno di nota con un'attività parossistica caratterizzata da esplosioni e tanta cenere caduta su tutta Stromboli. Mentre è ancora impresso nella mente dei tanti isolani lo tsunami del dicembre del 2002. In quell'occasione l'eruzione causò diverse frane da cui ha avuto origine un vero e proprio maremoto con onde alte fino a dieci metri. La furia del mare in quel caso non aveva risparmiato abitazioni e infrastrutture provocando ingenti danni.

L'episodio di ieri pomeriggio è stato ricostruito dalla fredda analisi del'Istituto di Geofisica e vulcanologia. Una sequenza di eventi durati pochi minuti ma comunque in grado di uccidere e terrorizzare centinaia di persone tra residenti e turisti.