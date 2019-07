Stromboli, violente esplosioni dal vulcano: turisti in fuga si gettano in mare

L'ingv di Catania ha registrato una serie di violente esplosioni dal cratere del vulcano Stromboli, isola dell'arcipelago delle Eolie. La caduta di lapilli ha provocato incendi nella zona dei canneti e alcuni turisti per la paura si sono lanciati in mare.

Due i trabocchi di lava che scendono dalla Sciara del fuoco.

Anche dall'isola di Lipari, la più grande dell'arcipelago Eoliano, testimoni oculari raccontano di una ben visibile "colonna di fumo nero dal vulcano dell'isola di Stromboli".

Come ha spiegato all'Adnkronos il vulcanologo dell'Ingv-Osservatorio Etneo, Marco Neri, il parossisma ha interessato l'area centro- meridionale del cratere dove si aprono le bocche dello Stromboli, a circa 800 metri di quota sul mare.

You're just about to hike up Stromboli and it explodes and the whole island is evacuated to a safe zone.#stromboli pic.twitter.com/qSYkf6eZRm