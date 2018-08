Gita sul torrente finisce in tragedia: ci sono diverse vittime

Un gruppo di escursionisti è stato sorpreso dalla piena del torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Le vittime sarebbero otto, mentre altre dodici persone sono state soccorse e portate in salvo. Cinque di loro sono state trasportate in ospedale. Al momento continua il lavoro dei soccorritori impegnati nella ricerca di eventuali dispersi.

Tra le vittime ci sarebbe una giovane ragazza, giunta sul Pollino per un'escursione insieme ad una quindicina di persone, che sono state poi sosprese da un'ondata di piena del torrente, provocata dalle violente piogge cadute nel tardo pomeriggio sulla Calabria. Al momento della tragedia il gruppo stava visitando l'area, caratterizzata da grotte e canyon. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso speleo fluviale dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Bimbo in ipotermia

''Il Soccorso Alpino sta intervendo in Calabria, dove una piena ha investito numerose persone nelle Gole del Raganello, in comune di Civita (CS). Diversi morti accertati. Un bambino, in ipotermia, è stato appena evacuato dalla zona''. Lo comunica, in un tweet, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).