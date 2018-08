Uccide i due figli e si toglie la vita nella piazza del paese

Dramma questa mattina ad Esperia, piccolo centro in provincia di Frosinone. Intorno alle ore 9, da quello che si apprende dalle prime indiscrezioni trapelate, G.P., un ex ferroviere 65enne in pensione, ha ucciso con un'arma da fuoco la figlia di 18 anni gravemente malata ed il figlio di 25 anni e poi ha raggiunto la centrale Piazza Consalvo e si è tolto la vita. La moglie si sarebbe salvata in quanto era uscita da casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo guidati dal capitano Tamara Nicolai e dal tenente Vittorio De Lisa, la polizia ed il magistrato del tribunale di Cassino Roberto Bulgarini Nomi ed il sindaco.

L'uomo avrebbe ucciso i due ragazzi mentre erano ancora nel loro letto nella loro abitazione in Corso Vittorio Emanuele, angolo Piazza Consalvo. La mamma era andata all'ufficio postale e di ritorno a casa ha fatto la tragica scoperta. Tutti gli aggiornamenti su FrosinoneToday

Duplice omicidio e suicidio ad Esperia | Video FrosinoneToday