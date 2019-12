Scoppia una gomma, muore decapitato

Il 2019 si chiude con l'ennesima tragedia sul lavoro. Un 41enne è morto nel bolognese in seguito ad un incidente mentre riparava la gomma di un camion.

Secondo quanto apprende BolognaToday tutto sarebbe successo intorno alle 13:30 di lunedì 30 dicembre 2019 a Funo di Argelato quando un dipendente di un'azienda di spedizioni, è rimasto decapitato nell'esplosione di un pneumatico.

G.V., cittadino moldavo di 41 anni, è morto mentre stava riparando la gomma di un camion. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da una prima ricostruzione è infatti emerso come la gomma è esplosa decapitandolo.

Dall'inizio dell’anno secondo i dati dell'osservatorio indipendente "caduti sul lavoro" nel 2019 si contano 1406 vittime sui lavoro o deceduti mentre andavano o tornavano dal posto di lavoro.