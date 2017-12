Esplosione in un appartamento, crolla palazzina

I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico di Bajardo, provincia di Imperia, dopo l'esplosione in un appartamento per probabile fuga di gas. L'abitazione è parzialmente crollata. Recuperato il settantenne che risulatava disperso

Articolo in aggiornamento

Bajardo (IM) #31dic 10:00, recuperato in vita dai #vigilidelfuoco il settantenne disperso sotto le macerie dopo il crollo della propria abitazione per una probabile fuga di gas. In corso il trasferimento in ospedale con elicottero #dragovf