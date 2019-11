Esplode fabbrica di fuochi d'artificio: purtroppo ci sono vittime

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta per strage colposa dopo l'esplosione del deposito di fuochi d'artificio avvenuta oggi pomeriggio nella cittadina in provincia di Messina. Sul posto il pm De Micheli, coordinato dal procuratore capo Emanuele Crescenti.

Al momento sono tre le vittime accertate, una persona è ancora dispersa mentre tre feriti sono stati portati in ospedale.

Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio

La tragedia che ha sconvolto Messina si è compiuta intorno alle 16.30 a Barcellona Pozzo di Gotto quando un'esplosione ha devastato una fabbrica di fuochi d'artificio di proprietà della famiglia Costa in località Femminamorta. Il boato è stato talmente forte da far tremare i muri e i vetri delle case dei quartieri circostanti.

Secondo un primo bilancio dei vigili del fuoco sono stati recuperati i corpi di tre persone mentre si segnalano due dispersi. Uno di questi sarebbe stato poi recuperato ancora in vita intorno alle 18:30.

All'ospedale Fogliani di Milazzo, intanto, sono giunte due persone con gravi ustioni su tutto il corpo. Si tratterebbe del figlio 37enne del proprietario della fabbrica di fuochi d'artificio e di un operaio della ditta.

Tra le vittime accertate anche una donna di 71 anni, Venera Mazzeo, moglie del titolare della fabbrica.

L'azienda Costa è nota in tutta la Sicilia per la decennale produzione di giochi pirotecnici. In passato, si era già stata coinvolta in un incidente simile ma di proporzioni meno gravi rispetto a quello accaduto questo pomeriggio. Il boato intorno alle 16.30 è stato avvertito anche a chilometri di distanza.

Sul posto decine di vigili del fuoco provenienti anche da Patti e Messina.

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), esplosione alle 16:45 in un deposito di fuochi d’artificio: intervento #vigilidelfuoco in corso, recuperati tre corpi privi di vita, segnalati due dispersi, soccorsi due feriti #20novembre aggiornamento ore 18:00 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019