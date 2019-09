Esplosione in una palazzina: gravi madre, padre e figlio di 13 anni

Sono ricoverati in gravissime condizioni i tre componenti di una famiglia di Bibbona, in provincia di Livorno, rimasti gravemente ustionati dopo una violenta esplosione avvenuta nella loro abitazione, situata in una palazzina di via Ederle. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti con il personale del comando di Livorno e del distaccamento di Cecina, è presumibile che la causa della deflagrazione possa essere stata una fuga di gas. L'esplosione, hanno spiegato i vigili del fuoco, ha interessato un appartamento al primo piano di un edificio di due piani, provocando il collasso della copertura del fabbricato.

Esplosione in una casa a Bibbona (Livorno): gravi madre, padre e figlio di 13 anni

Lo scoppio è avvenuto intorno alle 21 di domenica 22 settembre, quando in casa vi erano marito e moglie, 41 anni lui e 40 lei, insieme al figlio di 13 anni. I due adulti hanno riportato ustioni di secondo grado sul 60% del corpo e sono stati trasportati con l'elisoccorso al Centro grandi ustioni di Cisanello, mentre il ragazzo, anche lui con bruciature sul 30% del corpo, è stato trasferito al Meyer di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza di Cecina, della pubblica assistenza di Rosignano e la Misericordia di San Pietro in Palazzi con il medico del 118 che hanno prestato le prime cure ai componenti della famiglia. Le condizioni delle persone, apparse fin da subito gravissime, hanno messo in allerta anche l'elicottero Pegaso che ha però potuto trasportare a Cisanello soltanto i genitori. Il ragazzo, causa avverse condizioni meteo, è stato invece trasferito in ambulanza al Meyer di Firenze. In via Ederle anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.