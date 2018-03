Catania, esplosione travolge vigili del fuoco intervenuti per una fuga di gas

Esplosione a Catania in un edificio di via Garibaldi dove era stata una perdita di gas. Al momento della deflagrazione era presente sul posto una squadra di vigili del fuoco.

Ad innescare la deflagrazione sarebbero state le scintille prodotte da una motosega con cui i pompieri stavano cercando di aprire la porta di una piccola officina che ripara biciclette. A chiamare i vigili del fuoco sarebbero stati i vicini dopo aver avvertito un forte odore di gas.

Quando la squadra di pompieri è arrivata sul posto ha utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio.

Come riferisce Catania Today sono almeno quattro i vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione.

Quattro pompieri sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per essere rianimati, ma due di loro non ce l'hanno fatta. Morti anche due civili presenti nell'officina. Si cercano altre vittime sotto le macerie.