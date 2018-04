Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio: "Un boato ha scosso l'intera zona"

Esplosione questa mattina in un laboratorio di fuochi pirici nelle campagne alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia.

Sul posto i soccorritori insieme alle squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia.

"Nelle primissime ore di questa mattina - si legge in una nota del Comune di San Severo - un forte boato ha scosso l'intera zona urbana ed extraurbana della città di San Severo: in contrada Casone un'esplosione di enormi proporzioni ha letteralmente distrutto l'azienda pirotecnica dei F.lli Del Vicario, assai nota per la qualità dei suoi prodotti pirici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi delle Forze dell'Ordine e del 118. Vi sarebbero anche alcuni feriti".

"Siamo vicini ai titolari dell'azienda, agli operai, alle loro famiglie in questo momento bruttissimo e assai triste", ha fatto sapere il sindaco Francesco Miglio. "L'esplosione è stata fortissima ed avvertita da tutti in città. In questo momento ci preme portare i sensi di grande solidarietà di tutta l'Amministrazione Comunale di San Severo: siamo profondamente turbati, esprimiamo sconcerto e allo stesso tempo speriamo che l'accaduto non si tramuti in tragedia''.

Tutti gli aggiornamenti su FoggiaToday