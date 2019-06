Esplosione al mercato rionale di Gela: ci sono molti feriti

"Ci sono più di 12 feriti, di cui 4 in gravi condizioni". A tracciare un bilancio, provvisorio, delle persone rimaste coinvolte nell'esplosione avvenuta vero mezzogiorno nel mercato rionale di via Madonna del Rosario, a Gela, è il primo cittadino Lucio Greco.

"Due feriti sono stati già trasportati in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania e gli altri due andranno a Palermo e a Catania - dice Greco all'Adnkronos - Devo ringraziare tutto il personale del Vittorio Emanuele (l'ospedale di Gela ndr) perché nonostante le condizioni dell'ospedale ha fatto un ottimo lavoro e ha ben fronteggiato la situazione".

Il sindaco si è recato prima sul luogo dell'esplosione e poi in ospedale per accertarsi personalmente delle condizioni dei feriti.

Secondo una prima ricostruzione, ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas di una bancarella che vende polli allo spiedo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e soccorritori del 118.

#Gela (CL) #5giugno 12:00, per probabile fuga di gas da una bombola GPL, esplosione di un furgone nel mercato rionale in via Madonna del Rosario: 7 le persone ferite, in corso le operazioni di soccorso pic.twitter.com/lMyBSQZDjA