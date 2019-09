Esplosione in una fabbrica di cannabis light: fiamme alte 10 metri e operai feriti

Una violenta esplosione si è verificata intorno alle 15.45 di oggi, venerdì 20 settembre, in una fabbrica di cannabis light di viale Edison a Trezzano sul Naviglio, nel milanese. Secondo le prime informazioni sono almeno tre le persone rimaste coinvolte nell'esplosione: due soccorse in codice giallo e una in rosso. Non è ancora chiaro se vi siano delle vittime. L'esplosione ha causato un incendio con fiamme alte oltre 10 metri.

Esplosione a Trezzano sul Naviglio (Milano): ci sono feriti

Secondo le informazioni raccolte da MilanoToday sembra che all'interno della ditta ci siano diversi operai. Sono in corso le operazioni di soccorso: il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze, due automediche e l'elisoccorso. Sul luogo dell'incendio anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, al lavoro per domare le fiamme, e i carabinieri. Il più grave dei dipendenti rimasti feriti nell'esplosione è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso. I feriti, per il momento, sono tre uomini di 20, 25 e 66 anni. Altre due persone sono rimaste coinvolte nell'incendio. Ma i feriti potrebbero essere di più.

Secondo quando riferito dai militari, l'incendio è divampato verosimilmente per motivi di natura occidentale. Il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero ha scritto su Facebook: "È in corso un incendio in via Edison civico 36. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Via Edison chiusa al traffico da incrocio con via Metastasio a via Volta".