Esplosione in appartamento: muore 26enne, grave la compagna

Un giovane di 26 anni è morto nell'esplosione di un appartamento a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Come riporta RomaToday sarebbero gravi le condizioni della fidanzata ricoverata al Sant'Eugenio di Roma per le ustioni. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la palazzina.

Montalto di Castro, esplosione devasta villetta

Altri quattro appartamenti della stessa villetta a schiera sono rimasti danneggiati.

Sul posto anche polizia e carabinieri. Tra le ipotesi, quella che a provocare la deflagrazione sia stata una bombola di gpl utilizzata nella cucina dell'appartamento della coppia, intestato al padre della donna.

