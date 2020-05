Esplosione a Ottaviano, morto Vincenzo Lanza: era tornato al lavoro dopo il lockdown

Si chiamava Vincenzo Lanza l'operaio che ha perso la vita nell'esplosione avvenuta ieri ad Ottaviano (Napoli), all'interno di un'azienda che produce componenti per l'industria del trasporto (la Adler plastica). L'uomo, 55 anni, era stato estratto dalle macerie in condizioni già molto gravi. Era rientrato dal lavoro solo ieri, dopo la cassa integrazione e la chiusura forzata per il lockdown. I sanitari non sono riusciti a salvargli la vita.

Lanza era "una persona amata e rispettata - afferma Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, a NapoliToday - siamo ancora sotto choc. Non si conoscono ancora i motivi dell'incidente, ma ciò che posso dire è che ha tremato l'intero paese: un boato fortissimo. Credo che questo sia il momento della preghiera sia per la famiglia della vittima, che per l'altro concittadino che versa in condizioni gravi all'Ospedale di Nola. Sul posto c'erano ovviamente anche i titolari dell'azienda: erano il lacrime, come tutti".

I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incendio per domare le fiamme. La deflagrazione, preceduta da un boato, ha provocato danni anche alle abitazioni limitrofe, come denunciato da alcuni residenti di Ottaviano. I sindaci delle città vesuviane hanno consigliato ai propri cittadini di evitare di uscire e di tenere ben chiuse le finestre.

Pericoli per l'ambiente

Arpac è immediatamente intervenuta, di concerto con i Vigili del Fuoco e le altre forze impegnate sul campo, per intraprendere i primi interventi utili per valutare gli effetti ambientali dell’incendio divampato oggi pomeriggio nello stabilimento Adler di Ottaviano. Al momento sono presenti sul posto tecnici del Dipartimento provinciale di Napoli.

Non appena sarà possibile, in base alle condizioni di sicurezza, l’Agenzia inizierà il monitoraggio della qualità dell’aria. I risultati delle indagini ambientali svolte dall’Agenzia saranno comunicati alle autorità competenti e diffusi attraverso il sito istituzionale dell’Ente.

Legambiente ha diffuso una nota sull'incendio: "Il nostro primo pensiero è di vicinanza ai familiari della vittima e ai familiari dei lavoratori feriti. In attesa che le indagini facciano il loro corso e accertino le cause dell'incendio, è fondamentale attivare tutte le misure necessarie per monitorare gli eventuali danni ambientali in modo di rassicurare le popolazioni coinvolte dalla nube: un incendio di quelle dimensioni determina un rischio inquinamento non solo atmosferico ma anche del suolo".

Adler-Pelzer Group: 64 stabilimenti in 23 Paesi

Adler-Pelzer Group, gruppo manifatturiero italiano, leader internazionale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per l'industria del trasporto, è stato fondato nel 1956 a Ottaviano. A guidarlo c'è Paolo Scudieri. E' il primo produttore in Italia e il secondo al mondo di sistemi per il comfort acustico, termico, arredamento interno per veicoli del settore automotive, aerospaziale e ferroviario. Adler-Pelzer è fornitore e partner tecnologico dei principali produttori mondiali nei settori dell'automotive e dell'aeronautica, tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls Royce, AgustaWestland, Boeing e Bombardier.

I dipendenti sono oltre 15.000, gli stabilimenti produttivi 64, i centri di ricerca 12 (4 in Italia). Il gruppo è presente n 23 Paesi.

