Prima il boato poi il fumo nero, esplosione in fabbrica: "Chiudete le finestre"

Una violenta esplosione si è verificata nel pomeriggio di martedì 5 maggio in una fabbrica di Ottaviano, in provincia di Napoli. Ad andare in fiamme un capannone della Adler Plastica, un gruppo internazionale che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l'industria del trasporto.

Secondo le prime informazini, un uomo ha perso la vita, mentre altri due operai sono rimasti feriti. Il più grave è stato trasportato all'ospedale di Nola, l'altro al Cardarelli. Sul posto 25 autobotti per spegnere l'incendio, oltre alle ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, è giunto sul posto poco dopo il boato.

Esplosione in una fabbrica di Ottaviano (Napoli), il sindaco: ''Chiudete le finestre''

Parla di "tragedia terribile" Luca Capasso, sindaco di Ottaviano (Napoli), in merito all'esplosione avvenuta all'interno dello stabilimento Adler che ha provocato un morto e due feriti, uno dei quali trasportato all'ospedale di Nola in condizioni gravi. Capasso chiede alla cittadinanza "di chiudere le finestre a scopo precauzionale, in attesa dell'Arpac che effettuerà a brevissimo tutti i rilievi". Dalla fabbrica, dopo l'esplosione, si è levata una colonna di fumo nero denso, visibile anche a grande distanza. Capasso sottolinea che la richiesta è "una precauzione" e assicura che aggiornerà i cittadini "su tutti gli sviluppi, ma ora - conclude - è soprattutto il momento di pregare per la vittima di questo bruttissimo evento e per i feriti".

"In seguito all' esplosione verificatasi pochi minuti fa, invito in via precauzionale i cittadini a tenere porte e finestre chiuse, e ad evitare, se non in caso di estrema necessità gli spostamenti verso l' esterno,in particolare direzione Ottaviano", scrive in una nota il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno.

"La società è di proprietà di Paolo Scudieri, uno degli imprenditori più in vista della Campania con imprese dislocate sia in Europa che in Sud America. Proprio alcuni giorni fa, Scudieri è stato premiato come imprenditore dell’anno da una rivista di settore automobilistico. I testimoni raccontano di un terribile boato", è il commento del consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli.

Esplosione in una fabbrica di Ottaviano (Napoli), l'azienda: "Preoccupati per le persone coinvolte"

In merito all'incendio scoppiato oggi ad Ottaviano (Napoli) nello stabilimento Adler Plastic, l'azienda in una nota esprime "innanzitutto preoccupazione per le persone coinvolte e vicinanza alle famiglie dei lavoratori". L'azienda rende noto "che, una volta assistiti i feriti e gestita l'emergenza assieme al personale sanitario, in collaborazione con le forze dell'ordine verrà fatto tutto il possibile per verificare quanto accaduto. Appena accertato quanto successo, l'Azienda provvederà ad informare la stampa con un comunicato", conclude la nota