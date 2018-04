Esplosione in una fabbrica di mangimi: morti due operai

Tragedia sul lavoro in Lombardia. Due operai sono morti in seguito all'esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto presso l'azienda "Icb" di Treviglio in provincia di Bergamo.

Operai morti a Treviglio

Sul posto sono al lavoro decine di vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, personale del 118 e carabinieri della locale Compagnia e stazione.

E' esploso un serbatoio-autoclave

Secondo le prime informazioni diffuse dall'agenzia Agi, ad esplodere è stata un'autoclave dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione di materiale organico destinato poi alla produzione di mangime per allevamento. I vigili del fuoco stanno provvedendo al raffreddamento dell'impianto e del'area interessata.

