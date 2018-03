"Odiava l'Italia ed era disposto a fare un gesto eclatante": espulso tunisino

Un 41enne tunisino già residente in Italia è stato espulso con un volo diretto decollato a Palermo "per motivi di sicurezza dello Stato". Secondo le informazioni raccolte dalla polizia, l'uomo aveva avuto contatti con un suo connazionale foreign fighter, localizzato in Siria, e aveva esternato sentimenti di odio nei confronti dell'Italia, oltre ad essersi reso disponibile a compiere un gesto eclatante.

Sulla base di queste informazioni lo straniero era già stato espulso nel 2015 con un provvedimento del ministro dell’Interno emesso sempre per motivi di sicurezza dello Stato. Il 24 giugno scorso era stato individuato mentre tentava di rientrare in Italia, a Linosa (Agrigento), insieme ad altri migranti, tra cui un altro tunisino anch’egli precedentemente espulso per motivi di sicurezza nazionale.

In questa occasione era stato subito individuato ed arrestato, dovendo anche scontare una pena di 7 mesi e 28 giorni per furto aggravato e produzione di sostanze stupefacenti. Per questi motivi, appena scarcerato, il tunisino è stato accompagnato al Centro per rimpatri di Torino e quindi rimpatriato con un volo diretto decollato dalla frontiera aerea di Palermo verso Hammamet.

Il Ministero dell’Interno riferisce che con questa espulsione, la ventiseiesima del 2018, sono 263 i soggetti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese, dal 1° gennaio 2015 ad oggi.

