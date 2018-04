E' morta Ester Arzuffi: la madre di Bossetti aveva 71 anni

E' morta Ester Arzuffi, la madre di Massimo Bossetti. A darne notizia è la pagina Facebook del programma Quarto Grado di Rete 4.

Arzuffi, 71 anni, aveva un "male incurabile". Gli aggiornamenti sono di Giorgio Sturlese Tosi.

Bossetti aveva potuto visitarla con il permesso della Corte d'Appello di Brescia.

La donna, che viveva a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, si è spenta in ospedale a Ponte San Pietro, scrive TgCom.

Arzuffi si era sempre detta convinta dell'innocenza di suo figlio, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio - la tredicenne di Brembate di Sopra scopmarsa il 26 novembre 2010 e ritrovata cadavere tre mesi dopo in un campo a Chignolo d'Isola - e ora in attesa del processo in Cassazione che inizierà il 12 ottobre.

"Chiederemo che possa partecipare ai funerali", ha fatto sapere il legale di Bossetti, Claudio Salvagni. Le esequie di Ester Arzuffi si terranno in forma privata.