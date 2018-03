Chieti, vince due milioni e ringrazia così. Estrazione Lotto e SuperEnalotto: fanno festa in cinque

Neppure l'ultima estrazione del SuperEnalotto ha regalato il 6 da oltre 120 milioni di euro. Il jackpot dunque sale ancora: il biglietto con la sestina vincente vale ormai quasi 122 milioni di euro. Cifre da sogno, una somma che farebbe girare la testa a chiunque (e difatti nei primi mesi dell'anno le giocate sono aumentate del 14,5 % rispetto allo stesso periodo del 2017).

Tornando all'ultima estrazione (in basso all'articolo trovate tutti i numeri estratti), ci sono comunque da registrare delle vincite: i cinque fortunati che hanno centrato un "5" si portano a casa 40mila euro, mentre i tre "4stella" vincono 39mila euro ciascuno. Non male, ma certo siamo molto lontani dal montepremi da sogno.

Quanto al Lotto, come riferisce Agipronews si festeggia a Grosseto e a Baveno (Piemonte): i fortunati hanno centrato un terno sulla ruota di Roma portandosi a casa 45mila euro.

Restando in tema di giochi stata nelle scorse ore va segnalata una importante vincita al Maxi Miliardo. Il biglietto da due milioni di euro, tanto ha vinto il fortunato, è stato acquistato a Francavilla al Mare, nel Chietino, al bar tabacchi Matri in viale Alcione. L'identità del giocatore è come spesso accade ancora ignota, ma come riferisce Agimeg il vincitore ha voluto ringraziare i titolare del bar dove ha acquistato un tagliando. Come? Lasciando un foglio sotto la saracinesca con la fotocopia del biglietto vincente e la scritta "due milioni di volte grazie, Matri bar".

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, tutti i numeri del 29 marzo 2018

Combinazione vincente SuperEnalotto: 11 15 32 35 52 56

Superstar: 9

Jolly: 5

Estrazione Lotto n°38 del 29/03/2018 NAZIONALE 7 19 40 80 88 BARI 20 38 83 26 65 CAGLIARI 13 16 89 68 66 FIRENZE 13 45 68 76 80 GENOVA 90 3 8 48 79 MILANO 11 64 69 51 43 NAPOLI 5 47 83 69 46 PALERMO 37 42 32 46 27 ROMA 16 7 12 64 5 TORINO 77 66 90 46 34 VENEZIA 69 53 68 11 90

Estrazione del 10eLotto